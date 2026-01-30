Захарова отказалась комментировать встречу по Украине в Абу-Даби

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась комментировать предстоящую встречу по Украине в Абу-Даби. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявила Захарова во время брифинга, МИД собирается сделать комментарий позже. Причину такого решения она не объяснила.

«Предстоящую встречу позволю себе не комментировать пока. Обязательно это сделаем, но чуть позже», — заявила она.

Напомним, что первая встреча в Абу-Даби состоялась 23 января, а на следующий день прошла вторая. 28 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры в Абу-Даби планируется продолжить 1 февраля.