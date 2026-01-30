Какая-либо связь задержанного Францией танкера Grinch с Российской Федерацией отсутствует, заявила в ходе брифинга официальный спикер МИД России Мария Захарова.

«Что касается упомянутого вами танкера, то, по имеющимся в открытых источниках сведениям, у него какая-либо связь с нашей страной отсутствует», — поделилась подробностями представитель российского внешнеполитического ведомства.

Дипломат указала на то, что Российская Федерация примет все возможные меры для защиты своих судов в случае, если в их отношении будут не соблюдаться нормы международного права.

Макрон сделал признание о судне «теневого флота» России

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с главой киевского режима Владимиром Зеленским сообщил, что Париж вынужден освободить задержанный французскими ВМС нефтяной танкер, который следовал из РФ, из-за требований национального законодательства.