«Лучше бы молчал»: в Крыму оценили «двойные стандарты» генсека ООН

Замглавы Госсовета Крыма Сергей Цеков посоветовал генсеку ООН Антониу Гутерришу «молчать, если он не может говорить правду» о Крыме. Об этом сообщает News.ru.

Ранее Гутерриш заявил, что секретариат ООН пришел к выводу, что право народов на самоопределение «неприменимо в ситуациях с Крымом и Донбассом». По словам генсека ООН, в секретариате организации считают, что «принцип территориальной целостности превалирует» над правом жителей на самоопределение.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия обратилась в ООН с запросом о признании права жителей Крыма и Донбасса на самоопределение по аналогии с Гренландией.

«Лучше бы Гутерриш молчал, если он не может говорить правду. Как это к Крыму принцип самоопределения неприменим, а Гренландия, видите ли, это другой вопрос?», - заявил Цеков.

Замглавы крымского Госсовета добавил, что у стран, которые стали суверенными после распада СССР, тоже «все нормально с самоопределением» по версии ООН. Заявления Гутерриша Цеков назвал типичным поведением «пугливого чиновника, которое выражается в двойных стандартах».