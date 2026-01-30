О чем говорят в Госдуме сегодня: энергетическое перемирие и увеличение детских пособий

В Госдуме заявили об увеличении с 1 февраля пособий на детей, высказались о перспективах энергетического перемирия с Украиной и прокомментировали инициативу о введении моратория на блокировку мессенджеров. О чем еще говорили российские парламентарии 30 января — в материале «Рамблера».

Рост пособий на детей

Пособия на детей, выплачиваемые как при рождении ребенка, так и при усыновлении, а также выплаты беременным женам военнослужащих по призыву вырастут с 1 февраля на 5,6%. Об этом рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Парламентарий отметил, что поддержка семей с детьми остается одним из ключевых приоритетов социальной политики России.

«Единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка вырастет до 28,5 тысяч рублей, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей - до 10,7 тысячи рублей. Беременная жена военнослужащего, проходящего службу по призыву, будет получать 45 тысяч рублей в месяц», — уточнил Нилов.

Энергоперемирие между Россией и Украиной

Энергетическому перемирию между Москвой и Киевом, о котором попросил президент США Дональд Трамп в связи с надвигающимися морозами и сложной ситуацией в энергетическом секторе Украины, могут помешать диверсии украинских военных. Об этом рассказал News.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Он обратил внимание на то, что украинские БПЛА продолжают атаковать российскую территорию.

«Если Украина снова станет атаковать нашу энергетическую инфраструктуру, а такое уже было: сначала договаривались о мире, а потом Киев его нарушал, тогда у нас есть все основания полагать, что и данное энергоперемирие, о котором говорит Трамп, не состоится», — пояснил Колесник.

Безопасные способы хранения денег

Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин посоветовал россиянам хранить деньги «не под подушкой», а «в золоте». Его слова приводит НСН.

Депутат подчеркнул, что на фоне риска блокировки карт банками из-за борьбы с мошенниками жители России стали «предпочитать работать с наличными».

«Я советую сейчас хранить деньги не под подушкой, а в золоте: в металлических слитках, в инвестиционных монетах. Если вы доверяете крупным банкам, то храните деньги в обезличенных металлических счетах (…) Можно хранить в долларах, но он снижает свою стоимость», — заявил Делягин.

Мораторий на блокировку мессенджеров

Сложно оценить инициативу о введении моратория на блокировку мессенджеров в России, так как соответствующий законопроект пока не внесен в Госдуму. Об этом рассказал News.ru заместитель предстателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

По его словам, такой законопроект в комитете по информационной политике пока не рассматривался.

«Чтобы его оценить, нужно прочесть, что написано в проекте закона», — пояснил Свинцов.

Напомним, что ранее зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин высказал предположение, что к сентябрю 2026 года возможна блокировка Telegram, она может проводиться по схеме YouTube.