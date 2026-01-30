Мария Захарова: Россия примет все меры для защиты судов под ее флагом

Россия намерена задействовать весь доступный арсенал мер для защиты своих судов в случае, если в их отношении будут нарушаться нормы международного морского права. Такую позицию озвучила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, подчеркнув, что Москва не оставит без ответа посягательства на суда, идущие под российским флагом.

На этом фоне во Франции приняли решение освободить танкер Grinch, задержанный французскими властями 22 января. Судно, которое ранее оказалось в центре внимания из-за подозрений в принадлежности к так называемому «теневому флоту», после непродолжительного удержания покинуло французскую юрисдикцию.

Как стало известно, президент Франции Эммануэль Макрон лично проинформировал Владимира Зеленского о произошедшем. В разговоре он дал понять, что действующее французское законодательство не позволяет на постоянной основе удерживать подобные суда. По словам Макрона, для того чтобы в будущем иметь возможность дольше задерживать танкеры с российским следом, Парижу потребуется пересмотр правовой базы, и власти Франции намерены заняться этим вопросом в ближайшее время.

Специалисты в области морского права напоминают, что международные нормы крайне жестко регламентируют случаи, когда допускается захват или удержание гражданских судов в нейтральных водах. Кроме того, эксперты предупреждают: попытки выстроить системную блокаду морских маршрутов в российские порты могут быть восприняты Москвой как враждебный шаг, сопоставимый с прямым актом военной агрессии, что способно привести к серьезной эскалации.