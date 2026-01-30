Эксперт поддержал решение РФ обратиться в ООН по поводу Крыма и Донбасса

Москва абсолютно правильно поступила, обратившись в Организацию Объединенных Наций (ООН) с вопросом о признании права народов Крыма и Донбасса на самоопределение. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог и историк Сергей Станкевич.

Эта тема сегодня особенно актуальна, ввиду продолжающихся переговоров по урегулированию конфликта на Украине, подчеркнул эксперт.

«Тот факт, что Россия вот так инициативно входит в эту международно-правовую дискуссию, публично ее ведет, очень важный момент. Не забудем, что кроме осознания собственной правоты, России еще важны и другие моменты. России важно, как все это оценивает большинство человечества, глобальный Юг, который смотрит, сравнивает и делает выводы», — сказал Станкевич.

29 января министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва обратилась в ООН с запросом, может ли организация по аналогии с Гренландией признать право народов Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение.

В тот же день генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что, согласно позиции секретариата ООН, право народов на самоопределение неприменимо в ситуации с Крымом и Донбассом. Пояснять свое утверждение он не стал.