Медведев раскритиковал Гутерреша за его заявления о Крыме и Донбассе

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко раскритиковал генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. Поводом стали недавние заявления Гутерреша о позиции организации по вопросу Крыма и Донбасса.

© Московский Комсомолец

В своем Telegram-канале Медведев высказал категорическое несогласие с такой трактовкой. Он подчеркнул, что подобные комментарии выходят за рамки полномочий генсека ООН.

«Генеральный секретарь ООН не имеет права давать свои толкования Устава ООН. Его задача — следить за исполнением решений Совета Безопасности и Генассамблеи, а не подменять собой международное право», — отметил Медведев.

По его словам, такой подход Гутерреша ставит под сомнение нейтральность и объективность его должности. Медведев напомнил, что любые толкования Устава ООН должны основываться на принципах, закрепленных в самом документе, и не могут быть произвольными.