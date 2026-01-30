В МИД России прокомментировали заявление Орбана об угрозах со стороны Украины

Заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана об угрозах со стороны украинских властей не являются беспочвенными. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Заявления небеспочвенны. Я также напомню, что еще, по-моему, в 2022 году он [Орбан] был внесен в список скандального украинского экстремистского террористического ресурса "Миротворец". Это прямое свидетельство того, что он по сути объявлен целью, является мишенью для киевского режима», — сказала она.

Также Захарова напомнила, что на «Миротворце» также содержатся данные премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который стал жертвой покушения в 2024 году.

Орбан сделал заявление по Украине

Ранее Орбан заявил, что власти Украины угрожают лично ему и другим членам правительства страны. «Украинское правительство угрожает нам. Не стране, а в основном членам правительства и мне лично», — рассказал политик.