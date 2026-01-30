Россия не намерена безоговорочно принимать заявления о том, что за подрывом «Северных потоков» якобы стоит только Киев.

Об этом в пятницу, 30 января, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Мы не примем за чистую монету попытки убедить нас и весь мир в том, что за подрывами «Северных потоков» стоят только и исключительно украинцы, — сказала она.

По ее словам, вопрос проведения беспристрастного и всестороннего расследования остается актуальным. Она подчеркнула, что необходимо тщательно проверить и версию о возможной причастности западных спецслужб к произошедшему, передает РИА Новости.

15 января Федеральный верховный суд Германии признал, что взрывы на «Северных потоках» «с высокой долей вероятности» заказало иностранное государство, в частности Украина.

Гражданин Украины Сергей Кузнецов, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов «Северные потоки», экстрадировали из Италии в Германию.

По данным The Telegraph, после разрыва отношений с Россией энергетическая система Германии стала ненадежной и уязвимой. Сейчас страна сталкивается с атаками на свою ключевую инфраструктуру.

Подрыв газопроводов, по которым из России в Европу поставлялся газ, произошел несколько лет назад. Насколько продвинулось расследование инцидента — в материале «Вечерней Москвы».