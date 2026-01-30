В  РФ обратились к США по вопросу Ирана перефразированной пословицей

Россия призывает Вашингтон к максимальной осмотрительности в связи с возможными военными действиями против Ирана.

Совет от постоянного представителя РФ в ООН Василия Небензи прозвучал в виде перефразированной русской народной мудрости.

«Мы все советуем американцам, семь раз отмерить и ни одного раза не отрезать», — сказал постоянный представитель России в ООН Василий Небензя в эфире телеканала "Россия 24".

Поводом для такого заявления стали недавние действия и высказывания американской администрации. Президент США Дональд Трамп 22 января сообщил о направлении кораблей ВМС страны "на всякий случай" в сторону Ирана. Ранее он отказался дать чёткий ответ о снятии с повестки дня опции военной интервенции в Иран, заявив, что не может предсказать будущее.

Также Трамп ранее пообещал поддержку участникам протестов в Иране и предупредил иранские власти о последствиях в случае силового подавления демонстраций. В такой напряжённой обстановке, по мнению Москвы, любое необдуманное действие чревато масштабной эскалацией.