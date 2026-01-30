Замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал «пустыми словами» заявление Владимира Зеленского о желании провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом депутат рассказал News.ru.

Ранее Зеленский заявил о готовности провести переговоры с Путиным в Киеве, но не в Москве. До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Зеленский может приехать в Москву, если он действительно хочет встречи с Путиным. Ушаков подчеркивал, что российские власти «гарантированно обеспечат безопасность всего и необходимые условия» для таких переговоров.

«Приглашение Путина в Киев - это дешевая риторика со стороны Зеленского. Все осознают, что подтверждение готовности Украины к мирным переговорам - это пустые слова», - заявил Чепа.

Он указал, что российские власти серьезно относятся к вопросу о легитимности возможных переговоров с Зеленским. Депутат подчеркнул, что в будущем такие переговоры могут состояться, но к ним «еще предстоит сделать много шагов».