Песков прокомментировал планы Зеленского «не сдать без боя» Донбасс

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 30 января, прокомментировал заявления украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Киев не «сдаст без боя» Донбасс.

© Администрация президента РФ

Официальный представитель Кремля заявил, что динамика на фронте красноречива сама по себе.

— Что касается Донбасса, то динамика на фронте говорит сама за себя, и здесь больше вряд ли стоит что-то добавлять, — цитирует Пескова ТАСС.

В этот же день Зеленский заявил, что Украина не готова к компромиссам по Донбассу и Запорожской атомной электростанции. Он также заявил, что хочет подписать гарантии безопасности до финального решения о завершении войны.

Ранее Зеленский сообщил, что новая встреча делегаций России и Украины в Объединенных Арабских Эмиратах может быть перенесена. Изначально переговоры планировались на воскресенье, 1 февраля.

Тем временем президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что урегулирование конфликта на Украине находится «на подходе». По его словам, он хочет прекращения кровопролития в конфликте.