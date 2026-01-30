$76.0390.98

В Кремле высказались о принадлежности ЗАЭС

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) уже более двух лет находится под контролем России.

Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Конечно, нужно обратить внимание на то, что Запорожская атомная станция уже более двух лет находится под контролем Российской Федерации», — высказался он о принадлежности ЗАЭС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не пойдет на компромиссы и не отдаст Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) без боя.