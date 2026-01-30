Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля

Россия по просьбе президента США Дональда Трампа согласилась временно воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля.

Об этом в пятницу, 30 января, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Речь идет о создании благоприятных условий для проведения переговоров. Да, разумеется, было личное обращение президента Трампа, — сказал он.

Он подчеркнул, что инициатива возможных переговоров исходила от украинского лидера Владимира Зеленского, а не от российской стороны. По словам Пескова, президент России не предлагал встреч и никого никуда не приглашал, однако дал понять, что готов к диалогу на определенных условиях.

Трамп рассказал о личной просьбе к Путину

В Кремле также отметили, что предложение о проведении встречи в Киеве неуместно, поскольку запрос на переговоры исходил именно от украинского лидера, передает РИА Новости.

Ранее Зеленский сообщил, что новая встреча делегаций России и Украины в Объединенных Арабских Эмиратах может быть перенесена.

Причиной может стать конфликт США с Ираном: 28 января стало известно, что Иран вступает в третью фазу конфликта с Соединенными Штатами и Израилем.