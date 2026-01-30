Руководство ЕС в определенный момент призовет Армению к антироссийскому курсу. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников, пишет ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что на определенном этапе от любой страны-кандидата Брюссель начинает требовать полной солидарности со своей внешнеполитической линией, которая на сегодняшний день носит откровенно антироссийский характер. Масленников привел пример с Западными Балканами, которые стоят в очереди в ЕС десятки лет и выполняют жесткие требования евробюрократов.

«Не стоит забывать и о том, что в реальности членство в ЕС, особенно учитывая его нынешнее состояние, отнюдь не гарантирует странам-кандидатам процветания», — дополнил он.

Ранее Пашинян заявил, что международные партнеры Армении отказывались продавать Еревану оружие, так как опасались, что секретные параметры вооружений попадут в руки к странам Организации Договора о коллективной безопасности.