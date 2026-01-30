Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник во время брифинга озвучил данные о жертвах среди гражданского населения за 2025 год. По его данным, в результате преступных действий киевского режима были убиты не менее 1 065 мирных жителей России.

Общее число пострадавших гражданских лиц, включая раненых, составило как минимум 6 483 человека. Эти цифры отражают последствия атак на территорию Российской Федерации в указанный период.

Отдельно была приведена трагическая статистика, касающаяся детей. Согласно информации дипломата, за 2025 год погибли 22 несовершеннолетних, порядка 270 детей получили ранения.

Родион Мирошник также предоставил данные за более длительный период. По его словам, с 2014 года в результате действий ВСУ погибли более 12 тысяч мирных граждан.