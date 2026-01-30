Медведев заявил о страхе ООН перед Советом мира Трампа

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о новом страхе ООН перед Советом мира президента США Дональда Трампа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Медведев обратил внимание на недавние слова генсека ООН Антониу Гуттериша о том, что у народов Донбасса и Крыма нет права на самоопределение в рамках ст. 1 Устава ООН. По словам генсека, правовое управление считает, что в этом случае превалирует принцип территориальной целостности государства.

Зампред Совбеза РФ отметил, что у генсека ООН и правового управления нет права толкования Устава ООН — согласно ст. 96 самого Устава, оно есть только у Международного суда ООН, причем только по запросу Генассамблеи или Совбеза ООН.

Право на ограниченное толкование имеется у государств-участников, Генассамблеи и Совбеза, причем только в рамках вопросов, относящихся к их компетенции. При этом на Сан-Францисской конференции 1945 года признали, что ни один орган ООН не может давать обязательного толкования для всех членов организации.

«Видимо, в секретариате ООН уже так напуганы трамповским Советом мира, что боятся остаться без работы. Иначе зачем лизать так глубоко, товарищи?», — заключил Медведев.

Напомним, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала вывод Гуттериша «диким». Депутат Госдумы Светлана Журова отметила, что такие слова являются «отчасти провокацией» в адрес Москвы и связаны со стремлением Запада ослабить РФ «любыми способами».