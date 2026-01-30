В Великобритании никто не пытается разобраться в мотивах людей, обвиняемых в попытках поджога недвижимости, связанной с премьер-министром Киром Стармером. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

По его оценке, инциденты с попытками поджога прежнего и нынешнего домов главы британского правительства, а также его автомобиля, остались фактически без внимания традиционных СМИ. Дмитриев отметил, что задержания нескольких молодых фигурантов не привели к публичному обсуждению причин произошедшего, а сама история была быстро вытеснена из информационного поля.

Ранее сообщалось, что полиция Лондона задержала пятого подозреваемого по делу о поджогах объектов, связанных со Стармером. После допроса его освободили на время расследования. Речь идет о событиях, произошедших в мае 2025 года.

Как следует из материалов следствия, в октябре и ноябре в Центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли трое обвиняемых не признали вину. Это двое граждан Украины — 21-летний Роман Лавринович и 35-летний Петр Починок, а также 27-летний гражданин Румынии, выходец с Украины, Станислав Карпюк. Все трое остаются под стражей, рассмотрение дела по существу назначено на апрель.

Кроме того, в июне 2025 года был задержан еще один подозреваемый — 48-летний мужчина. Его имя и гражданство не раскрываются, обвинения ему предъявлены не были.

Третьим обвиняемым в поджоге дома Стармера оказался украинец

Фигурантам вменяется причастность к поджогу двери частного дома Стармера стоимостью около 2 млн фунтов в районе Кентиш-таун на севере Лондона, старого автомобиля Toyota RAV4 премьер-министра, а также квартиры в районе Ислингтон, принадлежавшей ему в 1991–1997 годах. Все инциденты произошли в период с 8 по 12 мая 2025 года.

После победы Лейбористской партии на парламентских выборах в июле 2024 года Кир Стармер переехал с семьей в официальную резиденцию на Даунинг-стрит.