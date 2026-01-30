Германия отказалась от закупок российских энергоносителей и заблокировала двустороннее взаимодействие с Москвой в угоду политике. Об этом заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский.

«В угоду политической конъюнктуре немцы полностью отказались от закупок в России угля, наших нефти и нефтепродуктов, трубопроводного газа, заблокировали все форматы двустороннего взаимодействия с нашей страной», — констатировал дипломат.

По данным Европейского мониторинга реструктуризаций, за первые восемь месяцев 2025 года в Евросоюзе закрылось рекордное количество крупных предприятий с 2009 года — 72 компании, в то время как в 2009 году прекратила свою работу 81 кампания, а в разгар пандемии — 49.

В России считают, что отказ от российских энергоресурсов приведет к проблемам в Европе из-за роста цен. При этом бывший премьер Италии Марио Драги отметил, что энергетический рынок ЕС сталкивается с нехваткой ресурсов, а цены на газ в ЕС в 4-5 раз выше, чем в США.