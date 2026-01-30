Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг слишком поздно стал демонстрировать «проблески сознания» в отношении России, рассказал директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, он напоминает бывшим коллегам, что Москва остается соседом и с ней нужно вести диалог.

В НАТО вновь испугались России

«Жаль, что такие проблески сознания появились у него только сейчас, когда он уже покинул брюссельский пост», — подчеркнул он.

Ранее Столтенберг допустил, что США могут покинуть альянс. Он также предостерег от недооценки планов американской стороны по Гренландии.