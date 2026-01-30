Заявление генсека ООН о Крыме назвали нелепым

Заявление генсека ООН Антониу Гутерриша о неприменимости принципа самоопределения к Крыму и Донбассу является нелепым, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. Об этом пишет РИА Новости.

Он назвал эти слова несуразными и нелепыми. По мнению российского политика, они дискредитируют ООН и ее принципы по защите прав и свобод народов.

Гутерреш: Право на самоопределение неприменимо в ситуации с Крымом и Донбассом

Как указал Шеремет, ООН в основном отстаивает интересы западных стран.

«В угоду сиюминутных интересов и выгод ООН теряет авторитет в мире как структура, способная стоять на защите мира и порядка», — подчеркнул он.

Ранее Гутерриш заявил о неприменимости права народов на самоопределение к Крыму и Донбассу.