Политолог: переговоры по Украине перешли на новую стадию

Политолог заявил, что переговоры по Украине перешли на новую стадию
Политолог Александр Асафов заявил, что переговоры по достижению мира на Украине перешли на новую стадию. Об этом сообщает «Лента.ру».
По словам Асафова, сейчас в переговорном процессе наблюдается новый виток, хотя эксперт считает, что говорить о территориальных уступках все еще слишком рано. При этом Асафов добавил, что будущее переговоров будет зависеть от контактов между США и Россией.
«С учетом всех инсайдов, мнений, публикаций можно предположить, что переговоры перешли на какую-то иную стадию. Но что мешает переговорам застопориться, откатиться, обрасти какими-то невыполнимыми требованиями Киева — да ничего не мешает», — заявил он.
Ранее Трамп вновь высказался о сроках окончания конфликта на Украине.