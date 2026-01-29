Политолог: переговоры по Украине перешли на новую стадию

Политолог Александр Асафов заявил, что переговоры по достижению мира на Украине перешли на новую стадию. Об этом сообщает «Лента.ру».

По словам Асафова, сейчас в переговорном процессе наблюдается новый виток, хотя эксперт считает, что говорить о территориальных уступках все еще слишком рано. При этом Асафов добавил, что будущее переговоров будет зависеть от контактов между США и Россией.

«С учетом всех инсайдов, мнений, публикаций можно предположить, что переговоры перешли на какую-то иную стадию. Но что мешает переговорам застопориться, откатиться, обрасти какими-то невыполнимыми требованиями Киева — да ничего не мешает», — заявил он.

Ранее Трамп вновь высказался о сроках окончания конфликта на Украине.