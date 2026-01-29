Россия не видела соглашения о гарантиях безопасности между США и Украиной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не видела соглашения о гарантиях безопасности между Соединенными Штатами и Украиной, о котором говорят представители Киева. Об этом он заявил в беседе с турецкой газетой Turkiye

«Мы не видели соглашения с Соединенными Штатами, о котором сейчас на каждом углу говорит [президент Украины] Владимир Зеленский, его министр иностранных дел Андрей Сибига и ряд других украинских деятелей», — подчеркнул глава ведомства.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты и европейские союзники достигли соглашения по гарантиям безопасности для Украины. Он подчеркнул, что теперь перечень нерешенных вопросов по Украине сократился до одного — территориального.