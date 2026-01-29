Ушаков не смог подтвердить, что с Киевом не решен только вопрос территорий

Помощник президента РФ Юрий Ушаков не смог подтвердить информацию о том, что в переговорах по украинскому вопросу не удалось решить только вопрос территорий. Свой комментарий по этому поводу он дал в четверг, 29 января, в интервью программе на «России 1».

© Вечерняя Москва

— Я думаю, что нет, — сказал он.

По данным западных СМИ, американская делегация обсуждает гарантии безопасности для Украины и представить проекты планов по урегулированию на переговорах в Москве. После этого спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что урегулирование по Украине свелось к решению одного вопроса.

После этого президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что речь идет именно о территориях. Однако, по его словам, Киев «ни при каких обстоятельствах» не откажется от территорий.

В рамках недавнего выступления госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио также заявил, что вопрос территориального урегулирования в контексте украинского кризиса остается нерешенным, хотя разногласия постепенно сокращаются, но достижение договоренностей в этом направлении по-прежнему связано с серьезными трудностями.