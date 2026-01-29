Главарь киевского режима Владимир Зеленский не может прекратить военный конфликт с Россией, так как Украина существует сейчас исключительно за счёт западной помощи, а также благодаря коррупции с откатами обратно на Запад.

Об этом в интервью NEWS.ru заявил депутат нижней палаты российского парламента Анатолий Вассерман. По его словам, в случае попыток завершения конфликта, Запад поставит в Киеве более сговорчивого президента для продолжения своих коррупционных схем.

«Понятно же, что значительная часть присвоенных средств идёт на пользу тем, кто эти средства выделяет на Западе, – подчеркнул депутат. – По сути они работают не столько «в свой карман», сколько в карманы всевозможных «Байденов», «Мерцев» и прочих фон дер Ляйен».

Если Зеленский перестанет создавать новые поводы для такого «казнокрадства», убеждён Вассерман, Запад просто может снять его и поставить более послушного кандидата.

«Так, кандидатура бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного рассматривается как британская ставка, но у разных сторон на Западе свои варианты марионеток, и пока они не договорились между собой, Зеленский сохраняет свою позицию», – резюмировал российский парламентарий.

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Вассерман назвал последствия назначения Кирилла Буданова главой офиса Зеленского.