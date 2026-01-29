Лавров назвал цели Запада в использовании темы третьей мировой

Министр иностранных дел Сергей Лавров объяснил, что западные элиты эксплуатируют разговоры о третьей мировой войне ради сплочения избирателей вокруг власти.

Западноевропейские элиты используют нарративы о третьей мировой войне для мобилизации своего электората и сохранения власти, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью турецкому телеканалу TGRT и газете Turkiye, пишет ТАСС.

Лавров подчеркнул: «Элиты, которые, как сейчас принято говорить, продвигают эти нарративы, не видят другого способа мобилизовать свой электорат, чтобы сохранить власть. Как только они перестанут заниматься этими истеричными делами по поводу российской угрозы, им придется заниматься конкретными социально-экономическими проблемами».

Министр отметил, что историю о «подготовке» к третьей мировой войне, якобы инициируемой Россией, активно раздувают прибалтийские страны, а также политики Германии, Франции, генсек НАТО Рютте и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Лавров раскритиковал западный политический класс за отсутствие аргументов и упрощенное описание событий, связанных со спецоперацией на Украине.

Он обратил внимание на противоречия в западных СМИ относительно темпов СВО и утверждений о возможном нападении России на Европу через три года. Лавров резюмировал, что обращаться по поводу третьей мировой войны стоит к тем, кто оправдывает свое провальное пребывание у власти подобными нарративами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России в четверг также заявил, что Москва воспринимает конфликт на Украине как масштабное противостояние с Западом, а Киев выступает лишь пешкой в этой борьбе.

Министр также отметил, что суть конфликта на Украине не связана с территориальными вопросами. Кроме того, он перечислил три случая, когда Европа имела возможность повлиять на урегулирование ситуации на Украине, но этим не воспользовалась.