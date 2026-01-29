Депутат Чепа: Согласие Путина не бить по Украине показало договороспособность РФ

Согласие президента России Владимира Путина на просьбу его американского коллеги Дональда Трампа о временном прекращении ударов по Киеву и другим городам Украины на неделю свидетельствует о готовности Москвы к переговорам. С таким заявлением в четверг, 29 января, выступил депутат Государственной думы РФ Алексей Чепа.

© Вечерняя Москва

— Если такое будет, то мы еще раз показываем, что мы готовы исполнять договоренности, что мы договороспособны, что мы беспокоимся об этом, но, к сожалению, когда были другие мирные какие-то попытки, на праздники, на Пасху, на Новый год, это все не соблюдалось, — напомнил Чепа.

Он также отметил, что в рамках предыдущих договоренностей о прекращении ударов Киев, наоборот, усиливал обстрелы по территории России, передает «Газета.ру».

Вечером того же дня Трамп заявил, что лично попросил президента России в течение недели не наносить удары по Киеву и другим украинским городам. Он добавил, что в переговорах по урегулированию конфликта на Украине был достигнут большой прогресс.

Тем временем обсуждение конфликта продолжается. 28 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что второй раунд трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева пройдет 1 февраля в Абу-Даби. Однако комментировать перечни конкретных документов он не стал.