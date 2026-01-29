Трамп рассказал о просьбе к Путину

Глава Белого дома Дональд Трамп рассказал о своей личной просьбе к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время встречи со своей администрацией Трамп заявил, что попросил Путина воздержаться от обстрела городов Украины в течение следующей недели. По его словам, он сделал это из-за аномальных холодов. При этом, Трамп также утверждает, что Путин согласился на эту просьбу.

«Я лично попросил президента Путина не обстреливать Киев и другие города в течение недели в этот экстраординарный холод. <...> Я лично попросил президента Путина на неделю прекратить огонь по Киеву и другим городам. И он согласился это сделать. И, должен вам сказать, это было очень приятно», — сказал Трамп.

Ранее Трамп объявил об открытии воздушного пространства над Венесуэлой.