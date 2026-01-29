Захарова прокомментировала санкции против Зарубина, Губерниева и Андреевой

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала европейские санкции против нескольких российских журналистов, включая Павла Зарубина, Дмитрия Губерниева и Екатерины Андреевой. Об этом сообщает телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале.

По мнению Захаровой, такие санкции являются «травлей и охотой на свободу слова». При этом она также добавила, что эта мера является несправедливой, а ее цель заключается в «идеологической селекции».

«Это уже не просто нарушение свободы слова, это очередное проявление сегрегации по национальному признаку, идеологическая селекция и травля инакомыслия», — заявила Захарова.

Ранее Евросоюз расширил антироссийские санкции. В перечень попали журналисты Екатерина Андреева, Дмитрий Губерниев, Павел Зарубин и Мария Ситтель, а также артист балета Сергей Полунин и рэп-исполнитель Жиган (Роман Чумаков).