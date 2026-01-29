Лавров: Зеленский упрекал Европу, что она мягко ведет себя с Трампом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский упрекал европейских политиков в том, что они слишком мягко ведут себя с лидером Соединённых Штатов Дональдом Трампом.

«Зеленский упрекал Европу, что она слишком мягко ведёт себя с Дональдом Трампом, надо пожёстче», — заявил он в беседе с турецкими СМИ: TGRT и газетой Turkiye.

Глава МИД отметил, что это происходило в Давосе.

Ранее Лавров заявил о неадекватности Зеленского, призвавшего убивать по 50 тыс. русских.