Лавров ответил на призыв Зеленского убивать 50 тысяч российских солдат в месяц

Глава МИД России Сергей Лавров ответил на призыв Владимира Зеленского убивать 50 тысяч российских солдат в месяц. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

По словам Лаврова, подобные заявления показывают «неадекватность» Зеленского.

«На днях он призвал убивать по 50 тысяч русских. Мол, надо их убивать и выводить из строя — только такая цифра обеспечит победу. Всем видна неадекватность этого человека», — заявил Лавров.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Зеленский поставил перед ВСУ задачу выводить из строя по 50 тысяч русских солдат в месяц. Позже сам Зеленский подтвердил эту информацию — по его словам, он дал такую задачу новому министру обороны Украины Михаилу Федорову. Он уточнил, что речь идет как об убитых, так и о раненых.