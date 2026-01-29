Путин в шутку напомнил президенту ОАЭ о подаренной куртке

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прилетел в Москву в теплой куртке, которую ему подарил президент РФ Владимир Путин в 2022 года во время первого визита лидера ОАЭ в Россию. Об этом рассказал журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Когда Путин сейчас провожал президента ОАЭ, то в шутку поинтересовался, как поживает та самая куртка, которую он подарил в Санкт-Петербурге из-за холода на улице. На что президент ОАЭ ответил, что на нем сейчас та самая куртка», — написал журналист.

В октябре 2022 года президент ОАЭ впервые посетил Россию. Встреча с Путиным проходила в Санкт-Петербурге, где на тот момент было холодно. Российский лидер снял с себя куртку и накинул ее на плечи Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна, а сам остался в пиджаке. Комментируя эту ситуацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал произошедшее определенным жестом внимания, который полностью отражает обоюдный настрой руководителей.