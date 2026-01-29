Лавров назвал НАТО атавизмом и пережитком прошлого

Российский министр иностранных дел подчеркнул, что сценарии распада НАТО не входят в сферу интересов Москвы, отметив альянс как пережиток прошлого.

Сценарии распада НАТО не вызывают интереса у России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью турецкому телеканалу TGRT и газете Turkiye, передает ТАСС.

По словам Лаврова, «это их проблемы. Сценарий распада НАТО нас совершенно не интересует. Альянс – это атавизм, пережиток прошлой эпохи». Он подчеркнул, что после распада Организации Варшавского договора и Советского Союза, а также обретения независимости советскими республиками, смысл в сохранении НАТО исчез.

Глава МИД напомнил, что Североатлантический альянс создавался для сдерживания СССР и его союзников, однако после распада Варшавского блока появились мнения о потере актуальности НАТО.

Лавров отметил: «Были мысли, в том числе и на Западе, о том, что НАТО уже не актуальна, мол, давайте все будем работать в ОБСЕ, превратим ее из совещания, каковым она изначально была, в настоящую организацию, со структурами, уставом. Но возобладали те, кто сказал, что Североатлантический альянс не помешает, надо только найти ему какой-то смысл существования в современных условиях».

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Лавров отметил серьезную подготовку НАТО и европейских лидеров к возможной войне против России, а также подчеркнул их открытость намерений.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус уточнил, что война НАТО и России может начаться до конца 2029 года.

НАТО фактически готовится к конфликту с Россией, которая обозначена в доктринальных документах альянса как наиболее значительная и прямая угроза безопасности, заявил в четверг директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.