Лавров рассказал о сливе информации о ходе переговоров

Москва не сливает информацию о ходе переговоров по Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью турецким СМИ, текст интервью есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам дипломата, в России не видели соглашения с США, о котором говорят президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел страны Андрей Сибига.