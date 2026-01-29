Лавров высказался об экстрадиции Асада

Вопрос об экстрадиции бывшего президента Сирии Башара Асада из России на территорию республики не ставится уже долгое время. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью турецким СМИ, текст интервью есть в распоряжении «Ленты.ру».

© Lenta.ru

Лавров ответил на вопрос о якобы требованиях властей Сирии переходного периода об экстрадиции Асада и подчеркнул, что партнеры России были осведомлены об обстоятельствах его бегства из республики. Он подчеркнул, что Москва предоставила убежище экс-президенту арабской страны исключительно из гуманитарных соображений на фоне возможной расправы.

«Как вы можете судить (если следите за нашей внутренней жизнью), какой-либо роли в сирийских делах Башар Асад не играет», — высказался дипломат.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг обсуждение экстрадиции Асада в ходе переговоров президента России Владимира Путина и сирийского лидера Ахмеда Аш-Шараа в Москве 28 января.