Песков объяснил появление начальника ГРУ на переговорах Путина и лидера ОАЭ

Начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков присутствовал на переговорах главы государства Владимира Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном на всякий случай. Такое заявление сделал в четверг, 29 января, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, которого цитирует "Российская газета", при встрече Путина с Аль Нахайяном речь шла только о двусторонних отношениях: "Они настолько широкоформатные, столько тем для обсуждения".

При этом организация новой трехсторонней встречи по Украине в Абу-Даби на прошедших в Кремле переговорах вообще не обсуждалась, подчеркнул пресс-секретарь президента.

Ранее Песков высказался о потенциальной встрече Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Пресс-секретарь президента России отмечал, что ОАЭ как потенциальная площадка для такой встречи не рассматривается, а "эвентуальные рассуждения" на этот счет Кремль считает неуместными.

Сам Костюков впервые дал комментарии о ходе трехсторонних переговоров по мирному урегулированию. В ответ на вопрос о том, сложнее ли будет вести переговоры с украинцами без участия Соединенных Штатов, адмирал риторически поинтересовался: "А когда было легко?"