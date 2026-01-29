Европа начинает постепенно остывать к Украине. Об этом заявил сенатор Совфеда Алексей Пушков в Telegram.

По его мнению, решимость Европы поддерживать Киев ограничена. В пример он привел слова канцлера Германии Фридриха Мерца, заявившего, что вступление Украины в Евросоюз в 2027 году исключено и невозможно, а весь процесс займет годы. Кроме того, тема вступления Украины в НАТО и вовсе снята, подчеркнул Пушков.

«Создается ощущение, что при всей внешне горячей поддержке Киева, особенно на уровне бессмысленных заявлений (здесь особенно отличился президент Финляндии [Александр] Стубб, призвавший в Давосе "верить в победу Украины"), Европа начинает постепенно "остывать" к Украине», — написал сенатор.

Ранее Пушков заявил, что поддержка Украины привела Евросоюз к упадку. Он напомнил, что объединение было создано без участия Киева. А теперь Европа сталкивается с Россией, которой не в состоянии ничего противопоставить.