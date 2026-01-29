Захарова назвала "травлей инакомыслия" новые санкции Евросоюза

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новые санкции со стороны Евросоюза против российских журналистов, назвав это «травлей». Об этом она заявила ТАСС.

«Очередное проявление сегрегации по национальному признаку, идеологическая селекция и травля инакомыслия», — отметила дипломат.

До этого стало известно, что ЕС включил в санкционный список российских телеведущих Дмитрия Губерниева, Павла Зарубина, Екатерину Андрееву и Марию Ситтель.

Также в список попали артист балета Сергей Полунин и рэпер Роман Чумаков, выступающий под псевдонимом Рома Жиган.

ЕС обвинил всех названных граждан РФ в «реализации и поддержке действий правительства Российской Федерации» по Украине в рамках их профессиональной журналистской и творческой деятельности.

Персональные санкции Евросоюза подразумевают запрет на въезд на территорию сообщества и блокирование в европейских банках любых финансовых активов.

Ранее Евросоюз ввел санкции против режиссера Шахназарова.