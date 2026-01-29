Захарова назвала травлей санкции против Губерниева и Андреевой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на санкции, введенные Европейским союзом (ЕС) против журналиста Павла Зарубина, ведущей Первого канала Екатерины Андреевой, спортивного комментатора Дмитрия Губерниева и ведущей канала «Россия 1» Марии Ситтель. В комментарии каналу «Звезда», опубликованном в Telegram, она назвала меры в отношении сотрудников российских медиа травлей.

«Это уже не просто нарушение свободы слова, это очередное проявление сегрегации по национальному признаку, идеологическая селекция и травля инакомыслия», — заявила дипломат.

О том, что ЕС ввел санкции против сотрудников российских СМИ, стало известно ранее 29 января. Кроме того, в этот список попали артист балета Сергей Полунин и рэпер Роман Чумаков, известный как Рома Жиган.

В декабре 2025 года Совет ЕС ввел санкции против украинской журналистки Дианы Панченко. Ее, среди прочего, обвинили в том, что она создает «антиукраинские и пророссийские нарративы».