«Сажают в тюрьму»: депутат посоветовал россиянам «не соваться в Европу»

Россиянам, и особенно участникам специальной военной операции, следует «не соваться в Европу». С таким призывом в четверг, 29 января, выступил первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по обороне Алексей Журавлев.

© Вечерняя Москва

Таким образом он прокомментировал предложение Эстонии о запрете на въезд для бойцов в страны Евросоюза.

Журавлев заявил, что запрет на въезд — это «вообще не беда», настоящая сложность заключается в том, что россиян впускают в Европу, а затем «сажают в тюрьму».

— Нашим гражданам вообще не стоило бы, во всяком случае сейчас, соваться в Европу. А уж тем более участникам специальной военной операции. И это ладно, если их туда будут просто не пускать. Это вообще не беда. А вот проблема в том, что их туда пускают, а потом выкатывают уголовную ответственность и сажают в тюрьму, — приводит его слова издание «Подъем».

Таллин предложил включить участников специальной военной операции в «шенгенский черный список». Эстонские власти выражают опасения, что после окончания конфликта люди с боевым опытом могут оказаться в Европе. Эта инициатива будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.