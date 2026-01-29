В России оценили новые заявления Мерца по Украине

Политолог Александр Камкин в разговоре с Рамблером прокомментировал недавние заявления канцлера Германии Фридриха Мерца по Украине.

Ранее Мерц отверг возможное посредничество Берлина в переговорах по урегулированию украинского конфликта, а также заявил, что в данный момент он не видит шансов на вступление Украины в Европейский союз, исключив ее присоединение к сообществу в 2027 году.

Эксперт отметил, что у Берлина нет перспектив стать посредником в переговорах по Украине.

Германия на данный момент не имеет ни дипломатических, ни технических возможностей стать посредником. Плюс позиция правящей немецкой коалиции сейчас является настолько воинственной и антироссийской, что ей не представляется возможным менять на ходу соответствующую риторику на переговорную. Немецкое правительство взяло курс на милитаризацию и на подготовку к возможному конфликту с Россией. В ФРГ огромное количество крупных компаний и даже стартапов переходят на военные рельсы. Поэтому здесь можно говорить о том, что страна окончательно определилась со своим политическим будущем. Она взяла деструктивный курс на саморазрушение. Александр Камкин Политолог-германист, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН имени Примакова

Вместе с тем политолог объяснил, почему Мерц исключил вступление Украины в Евросоюз в обозримой перспективе.

«Для вступления в Евросоюз государство должно соответствовать очень многим критериям, таким как последовательная борьба с коррупцией. А в случае с Украиной это оксюморон. Кроме того, для вступления в Евросоюз страна должна соответствовать ряду жестких экономических показателей. Но это не про Украину. Поэтому в Германии и не видят перспектив полноценного вступления страны в ЕС. Скорее всего, это будет некая «евроассоциация». Возможно, будут подписаны некие соглашения об экономическом объединении. Но это не будет полноценное членство Украины в ЕС в плане свободы перемещения трудовых ресурсов. Ведь в Брюсселе опасаются, что половина населения Украины при первой же возможности «ломанется» в Евросоюз. Так что с точки зрения цифр и экономических показателей Мерц прав, исключая присоединение Украины к ЕС в 2027 году», - отметил эксперт.

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель ранее заявила, что власти страны должны не допустить членства Украины в Евросоюзе и НАТО.