О чем говорят в Госдуме сегодня: встреча РФ и Украины, штрафы за парковку

В настоящее время в Госдуме обсуждается ряд важных вопросов. Среди них — встреча представителей России и Украины и штрафы за парковку. Подробности — в материале «Рамблера».

Штрафы за парковку в сильные снегопады

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия») обратился к руководству столичного ГУ МВД с предложением не штрафовать водителей за нарушения правил парковки в условиях сильных снегопадов, передает РИА Новости.

Парламентарий просит не применять статью 12.19 КоАП РФ, когда дорожная разметка, знаки парковки, бордюры и границы парковочных мест скрыты снежным покровом и становятся полностью неразличимыми. По его мнению, в таких метеоусловиях привлечение к ответственности несправедливо.

Шансы завоевания медалей на Олимпиаде

Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что российским спортсменам будет очень трудно завоевать награды на Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине-д’Ампеццо. Об этом он сообщил РИА Новости.

«У нас допустили слишком мало человек», — отметил Свищев.

В нейтральном статусе на Играх выступят всего 13 российских атлетов в шести видах спорта: фигурном катании, лыжных гонках, конькобежном, санном спорте, шорт-треке и ски-альпинизме.

Отказ вузов от бакалавриата и магистратуры с 1 сентября

С 1 сентября в российских вузах будет отменена действующая двухуровневая система бакалавриата и магистратуры. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева, передает «Говорит Москва».

Вместо этого будет введена новая структура: базовое высшее образование продолжительностью от 4 до 6 лет и специализированное высшее образование длительностью 1–3 года.

Аспирантура станет отдельным уровнем профессионального образования. Горячева подчеркнула, что новая система устраняет существовавший ранее запрет, когда выпускники специалитета не могли претендовать на бюджетные места в магистратуре. Все студенты, уже начавшие обучение, продолжат его по действующим программам.

Переговоры Москвы и Киева в Абу-Даби

Предстоящие двусторонние переговоры между Москвой и Киевом в Абу-Даби не будут легкими. Такое мнение в беседе с News.ru высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Он отметил, что команда президента Украины Владимира Зеленского представляет собой «сложных переговорщиков». По словам депутата, просто и гладко может проходить лишь диалог, в котором одна сторона согласится на капитуляцию, когда у нее не останется союзников и поражение станет очевидным.