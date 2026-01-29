Песков высказался о реакции Зеленского на приглашение в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский никак не отреагировал на повторное приглашение в Москву.
Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По его словам, в Кремле считают неуместными рассуждения о возможной встрече президента России Владимира Путина с Зеленским в любом другом месте, кроме Москвы.
До этого помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что если Зеленский готов к встрече с главой российского государства, то может приехать в Москву.