Песков назвал единственную площадку для встречи Путина с Зеленским

Песков: Москва остаётся единственной площадкой для встречи с Зеленским
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским в ОАЭ.
Отвечая на вопросы журналистов, Песков заявил, что Россия в настоящее время рассматривает только Москву в качестве возможной площадки для таких переговоров.
«Мы пока говорим про Москву», — отметил Песков.
Ранее сообщалось, что Зеленский не отреагировал на повторное предложение российской стороны о визите в Москву.
Также Песков заявлял, что идея проведения переговоров Путина и Зеленского вне Москвы является неуместной.