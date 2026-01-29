Песков назвал единственную площадку для встречи Путина с Зеленским

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским в ОАЭ.

Отвечая на вопросы журналистов, Песков заявил, что Россия в настоящее время рассматривает только Москву в качестве возможной площадки для таких переговоров.

«Мы пока говорим про Москву», — отметил Песков.

Ранее сообщалось, что Зеленский не отреагировал на повторное предложение российской стороны о визите в Москву.

Песков объяснил появление начальника ГРУ на переговорах Путина и лидера ОАЭ

Также Песков заявлял, что идея проведения переговоров Путина и Зеленского вне Москвы является неуместной.