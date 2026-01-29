Лавров пошутил перед переговорами президентов России и ОАЭ в Кремле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шутливой форме спросил у журналистов перед переговорами президентов России и ОАЭ в Кремле, куда все пропали и зачем он тогда «сюда пришел». Видеозапись опубликовал журналист Александр Юнашев в своем Telegram-канале.

Министр вышел к журналистам и спросил: «А куда делись-то все?» Журналисты ответили, что все спрятались от них.

«А чего я сюда к вам пришел тогда?» — отреагировал Лавров. «Беседовать с журналистами», — ответили ему представители СМИ.

Аналогичную шутку Лавров озвучил 13 марта 2025 года перед переговорами президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Комментируя активность журналистов, Лавров тогда спросил: «Нафиг я сюда пришел?»

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Лавров подарил россиянам еще один мем.

18 января Лавров признался, что чувство юмора помогает ему в работе. Вопрос главе российской дипломатии задала 9-летняя Виктория Васильева, для которой после «Итогов года» президента РФ Владимира Путина организовали стажировку в программе «Москва. Кремль. Путин». Девочка поинтересовалась у Лаврова, помогает ли в его нелегкой работе чувство юмора. Глава МИД ответил, что ему помогает и предположил, что его юмор также помогает тем, кто с ним общается.