Депутат Журавлев описал сценарий возможной атаки Трампа на Иран

Президенту США Дональду Трампу не дадут разрешение на наземное вторжение в Иран, из-за чего американские войска ограничатся бомбардировками. Такой сценарий возможной атаки Соединенных Штатов на Исламскую Республику описал 29 января в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

© Парламентская газета

По его словам, Трамп «грозно повышает голос в публичных выступлениях», но на деле удачной можно считать лишь атаку на Венесуэлу. При этом, как указал депутат, значительную роль там, скорее всего, сыграло предательство местной верхушки, окружавшей 49-го президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.

«Не исключено, что США начнут очередные бомбардировки (Ирана). Не зря же они выдвинули поближе целый флот. Но на этом, подозреваю, все и закончится. Никто не даст Трампу санкции на наземное вторжение, а без него с Ираном точно разобраться не получится», — подчеркнул Журавлев.

При этом парламентарий уточнил, что Вашингтон теоретически может попытаться атаковать Тегеран, особенно если удастся использовать наработки спецслужб Израиля. Тем не менее, руководство в Иране, по его мнению, более сплоченное, чем в Венесуэле.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что группировка кораблей американского военно-морского флота во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» направляется в сторону Ирана. Эта армада, по его словам, готова провести операцию аналогично тому, как это было сделано в ситуации с Венесуэлой. При этом он выразил надежду на то, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров по ядерному вопросу.