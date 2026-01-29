Путин заявил о внимании Кремля к ситуации вокруг Ирана

Кремль внимательно следит за развитием событий вокруг Ирана, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с лидером ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

По словам российского президента, ситуация на иранском треке находится в центре внимания Москвы, передает ТАСС.

«Конечно, мы все внимательно следим за тем, что происходит сейчас на иранском треке», – сказал он.

Ранее Кремль призвал воздержаться от силовых действий против Ирана.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что крупная военная группировка направляется в сторону Ирана.

Госсекретарь США Марко Рубио допустил превентивный удар Вашингтона по Ирану.