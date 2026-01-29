Путин предложил президенту ОАЭ поговорить с глазу на глаз

Российский лидер Владимир Путин предложил президенту ОАЭ, шейху Мухаммеду бен Заиду аль Нахайяну после завершения переговоров с делегациями обсудить некоторые вопросы с глазу на глаз в рамках рабочего обеда. Об этом пишет РИА Новости.

Путин предложил шейху сначала дать возможность делегациям России и ОАЭ высказаться по наиболее чувствительным и важным вопросам, а затем перейти к рабочему обеду с обсуждением проблем в формате «с глазу на глаз».

«Я хотел бы пригласить вас на рабочий обед, где мы с вами с глазу на глаз могли бы поговорить по всем этим проблемам», — сказал Путин коллеге из ОАЭ.

29 января шейх, который принял неделю назад в Абу-Даби переговорщиков из России, Украины и США, прибыл в Москву с официальным визитом. Перед началом переговоров с Путиным в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца прошла торжественная церемония представления членов российской и эмиратской делегаций.

Как сообщала пресс-служба Кремля, президенты РФ и ОАЭ намерены обсудить ключевые направления многопланового российско-эмиратского сотрудничества, актуальную ситуацию на Ближнем Востоке и другие вопросы международной повестки дня.