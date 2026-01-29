Путин поблагодарил ОАЭ за усилия в контексте украинского кризиса

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Кремле поблагодарил Эмираты за содействие в обмене пленными с Украиной.

Он отметил вклад ОАЭ в украинское урегулирование, включая организацию контактов и содействие обменам, а также поблагодарил Аль Нахайяна за подготовку переговоров в Абу-Даби на прошлой неделе.

Ранее Путин назвал ОАЭ важным торговым партнёром России в арабском мире.