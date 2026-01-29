Путин выступил за создание палестинского государства

Президент России Владимир Путин назвал принципиальным вопрос создания палестинского государства в соответствии с решением ООН.

Об этом он заявил на встрече с президентом ОАЭ Мухаммадом бен Заидом аль-Нахайяном, передает корреспондент URA.RU.

«Создание палестинского государства в соответствии с решением ООН позволит обеспечить стабильность в регионе», — сказал российский лидер. Встреча проходит в Кремле.

Лидер ОАЭ Мухаммад бен Заид аль-Нахайян прибыл в Москву с офи циальным визитом. В рамках встречи ожидается обсуждение как вопросов двустороннего сотрудничества, так и актуальной международной повестки, что подчеркивает особое партнерство между Москва и Абу-Даби, пишет «Царьград».